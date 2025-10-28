7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が28日、大阪・梅田駅前の映画館で開かれた公開中の映画『恋に至る病』の舞台あいさつに登壇。共演した山田杏奈に大阪のおすすめ観光スポットを紹介した。【写真】爽やかな笑顔を見せる長尾謙杜上下デニムのコーディネートで登場した長尾。多くの観客が集まった劇場内を見渡し「大きいですね。端から端まで。奥もすごく長くて、こうやって集まってくださってうれしいなと思います」と話し