ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬¼ç±é¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¶¦±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤¬28Æü¡¢º£·î3Æü°ÊÍè¤ÎÌó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾±»Ê¤Ø¡¢É÷´Ö¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¾±»Ê·¯°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×26ºÐÃÂÀ¸Æü¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëÉ÷´Ö½Ó²ðSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü10·î28Æü¤Ï¡¢ÅÄÃæ·Ä»Ê Ìò¡§#¾±»Ê¹ÀÊ¿ ¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹