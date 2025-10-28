高知市のホテルで高知ファイティングドッグスのファンミーティングが行われ、退任を表明している定岡智秋監督がファンに向けて別れの挨拶をしました。10月27日夜、高知市のザクラウンパレス新阪急高知で行われた「I LOVE DOGS会」。高知ファイティングドックスの選手とファンの交流を目的に開かれた会のなかで、今シーズンで退任を表明している定岡智秋監督が挨拶し、関係者やファンを前にチームとの別れを惜し