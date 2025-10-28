日米両政府は28日、人工知能（AI）や次世代通信など先端科学技術7分野での協力に関する覚書を締結した。AIについては「イノベーションの新たな黄金時代を約束する」と重視。理化学研究所などでの研究を通じ、社会への導入を加速させることを表明した。小野田紀美科学技術担当相と米大統領府科学技術政策局（OSTP）のマイケル・クラツィオス局長が「技術繁栄ディールについての協力覚書」に署名した。小野田氏は会談の中で「重