10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡ØÍ­µÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¥¯¥¤¥º¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÈÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¥¯¥¤¥º¤òºîÌä¤¹¤ë¡ÖÍ­µÈ¤ÈÃÎ¤Îµð¿Í»¨³Ø¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Î¹¡×¤Î¡ÈÌë¤Î¾åÌîÊÔ¡É¤Î´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á²£¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤ÇÈÈºá¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÀ®»°¤¬¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ï¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¡£º´¡¹ÌÚ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤­¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈJP¥«¡¼¥É¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÈÃÎ¤Îµð¿Í¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¥Þ