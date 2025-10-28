ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸ÞÀô»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï10·î3Æü¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë1¸Ä¡Ê»þ²ÁÌó4Ëü4000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï10·î6Æü¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¥¢¥Ë¥á¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë1¸Ä¡ÊÈÎÇä²Á³Ê2Ëü8,600±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç7Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍÆµ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ