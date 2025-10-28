10月18日、「反射材フェア2025」が池袋のサンシャインシティ 噴水広場で開催。JA共済が地域貢献活動の一環として各地で実施している「服装“見えやすさ”診断 見えチェック」の体験ブースが出展された。全日本交通安全協会などが主催となって毎年10月に開催されている本イベント。多くの来場者がJA共済の「見えチェック」を体験した。「服装“見えやすさ”診断 見えチェック」の体験ブース○3段階で“見えやすさ”を判定、反射材の