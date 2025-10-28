¡ÔOasis´¶ÌµÎÌ!²¿ÅÙ¤«¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÞ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Æ³Ú¤·¤¹¤®¤Æ½ª»Ï¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!!¡ÕX¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¤Î¿ù±ºÍ§µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¿ù±º¥¢¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤À¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ