中国で最近になり発表された一連の軽工業発展データによると、2024年時点で中国の軽工業企業は13万6600社に達しました。2020年以降では年平均5．89％の増加率でした。市場動向では、軽工業の重要製品の小売売上高は7兆9300憶元（約170兆円）で、社会消費材小売総額の16．2％を占めました。また軽工業製品の輸出総額は2020年以降、年平均7．17％の成長率で9254億ドル（約141兆円）に達しました。中国は世界最大の軽工業製品生産国で