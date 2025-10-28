ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー8年目のシェーン・ビーバー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は13打数2安打 相手先発は、30歳の右腕ビーバー。2018年にインディアンス（現ガ