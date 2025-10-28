【その他の画像・動画等を元記事で観る】 蒼井翔太と七海ひろきによるコラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』の模様が、11月9日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて全編独占放送されることが決定した。 ■前半＝演劇パート、後半＝ライブパートの二部構成！ 声優・アーティスト・俳優として幅広く活動する蒼井翔太と七海ひろき。2024年に開催された『KING SUPER LIVE 2024』での歌唱が