中国高齢科学研究センターが主導し、日本国際交流センターと韓国の慶熙（キョンヒ）大学校高齢技術研究所と共同で発起した中日韓高齢者介護技術事例データベースの始動式が、北京市内でこのほど行われました。この事例データベースは開放性、共有性、リアルタイムでの動的更新の特徴を備えたオンラインプラットフォームとして構築されます。中国、日本、韓国の3カ国はいずれも、極度の高齢化社会に突入しつつあります。科学技術の