RIZINファイターの平本蓮が手掛けるアパレルブランド「GOAT SAVE（ゴートセーブ）」と、篠塚辰樹が手掛けるアパレルブランド「TYRANT WOLF（タイラントウルフ）」が、11月1日から9日までバーニーズ ニューヨーク神戸店でポップアップイベントを開催することが決定。1日と2日には平本と篠塚も来店し、アイテム購入者から抽選で当選すると撮影会に参加できる。【写真】平本蓮＆篠塚辰樹、11月1＆2日に神戸で来店ポップアップ開催