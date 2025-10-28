業務提携し写真に納まる日本旅行の吉田圭吾社長（左）と将来宇宙輸送システムの畑田康二郎社長＝28日午前、東京都中央区日本旅行は28日、地球上の2地点間を宇宙経由で高速移動するサービスを2030年代に始めると発表した。東京―米ニューヨーク間を60分で結ぶほどの速さで、26年度から優先申し込み権の受け付けを始める。価格は1人当たり往復で1億円程度を見込む。商用化に向け、再使用型ロケット開発ベンチャーの将来宇宙輸送