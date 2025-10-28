·§ËÜ»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç20Âå¤Î½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆºòÆü¡Ê27Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡Ù»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¿¦°÷(47)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤ ÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§·§ËÜ»Ô ·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡× ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç27Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¼¯»Ô¼¯ËÜÄ®¤Ë½»¤à·§ËÜ»Ô¿¦°÷¤ÎÏÍ´Ö¹§ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£