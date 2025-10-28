プロ野球・日本ハムは28日、5選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。今回発表されたのは根本悠楓投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、星野ひので選手、育成の中山晶量投手の5選手です。根本投手は地元北海道出身の22歳左腕で、2020年ドラフト5位で苫小牧中央高から日本ハムに入団。主に先発でプロ通算20試合に登板し、6勝4敗1HP、防御率3.20の成績を残しています。今季は1軍登板はなく、ファームでは19試合に登板し0勝0敗1