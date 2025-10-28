ラジオ関西『Clip』水曜日では中四国地方（＝岡山・広島・島根・鳥取・山口・愛媛・高知・香川・徳島）の魅力に迫るコーナー「トコトン中四国！」を放送中。第4回目は愛媛県にフォーカスし、愛媛県大阪事務所の白石さんに話を聞きました。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆「みかん」「道後温泉」「しまなみ海道サイクリング」など、県内にはさまざまな名物が溢れる愛媛県。ちなみに白石さんの故郷は今治市