ワールドシリーズ第3戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。延長18回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ弾。殊勲のヒーローは、4打数4安打3打点5四球と大暴れした大谷翔平投手を称賛した。死闘に終止符を打ったのはフリーマンだった。延長18回、先頭打者で打席に入ると、バックスクリーンへサヨナラ