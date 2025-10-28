秋吉亮インタビュー（前編）都立高から大学、社会人を経てプロ野球へ──。ヤクルトのリリーバーとして2015年のリーグ制覇に貢献し、侍ジャパンのメンバーとして第４回WBCにも出場した秋吉亮が、自身の野球人生を語る。高校入学後に本格的に投手を始め、高津臣吾氏や潮崎哲也氏から学んだ投球術、そしてプロ３年目で到達した１億円プレーヤー。その裏にあった努力と信念とは？2015年にリーグ最多の74試合に登板し優勝に貢献した