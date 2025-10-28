プロレス解説者柴田惣一の「プロレスタイムリープ」（21）（連載20：スタン・ハンセンのリング内外の顔長州力にラリアートを不意打ちした秘話も明かす＞＞）1982年に東京スポーツ新聞社（東スポ）に入社後、40年以上にわたってプロレス取材を続けている柴田惣一氏。テレビ朝日のプロレス中継番組『ワールドプロレスリング』では全国のプロレスファンに向けて、取材力を駆使したレスラー情報を発信した。そんな柴田氏が、選