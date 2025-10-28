¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÊC¡ËNHK ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¡ÊNHKÁí¹çËè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¡Ë11·î1Æü¤È15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤È¤½¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¡£½é¸ø±é¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤Îµ®½Å¤ÊNHK½éÅÐ¾ì±ÇÁü¤ä¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤ËSKE48¡¢NMB48¡¢HK