名古屋港でドリフト走行をしたとして、男2人が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋港の金城ふ頭で“ドリフト走行”した疑い 会社員の20代男2人を逮捕 週末に若者らが集まり… けが人も 8月までに100件以上の110番通報 逮捕されたのは、愛知県大治町の会社員、吉田結翔容疑者（22）と武豊町の会社員、竹田蓮央容疑者（23）です。 警察によりますと2人は、ことし4月20日の午前4時から4時半ごろの間、名古屋港金城ふ頭の公道で