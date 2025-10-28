国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が28日、国会内での定例会見で、報道各社の世論調査で同党の支持率が下落したことについて言及した。 【写真】直筆署名も！これが自公との3党合意書 玉木氏は「支持者の皆さんの多くが、ブレてないと思いますね。なぜなら我々がブレてないからです。まあ、若干これまで選挙の後を含めて、実力以上に高く支持率が出ていて、過ぎたところもあったのかなと思いますので、ある意味実力通りにな