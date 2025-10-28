「ハンガー・ゲーム」や「X―MEN」シリーズ、『世界にひとつのプレイブック』に出演するオスカー俳優のジェニファー・ローレンスが、美容整形術を受けたことを告白。豊胸手術を受けると、まさかの宣言したようだ。【写真】整形を告白したセレブたちの＜ビフォー＆アフター＞Peopleによると、ジェニファーはThe New Yorkerのインタビューで、美容整形についてコメント。演技や感情表現に与える影響を理解したうえでボトックスを