ロックバンド・クイーンの貴重な未公開写真や日本での素顔をまとめた公式写真集『クイーン×ミュージック・ライフ公式写真集ディアレスト』が、31日に発売される。【画像】ファンはたまらない…クイーンのベアブリックスピーカー豪華BOXデザイン同書は、クイーンが初来日を果たしてからちょうど50年となる節目に、バンドと音楽誌『ミュージック・ライフ』との長年にわたる交流を総括する一冊。熱狂のライブショットをはじめ