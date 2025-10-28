◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）まさに無双モードだ。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は、秋華賞をエンブロイダリー、先週の菊花賞をエネルジコで制し２週連続のＧ１制覇。自身６度目となるＪＲＡ・Ｇ１騎乗機会３連勝へ、日本ダービーで２着の３歳馬マスカレードボールとの新コンビで臨む。初コンタクトとなった２３日の１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースで６ハロン