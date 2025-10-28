先週25日土曜日、静岡市にあるDaiichi-TV本社。（津川 祥吾 アンカー）「10年以上お会いしてないですね。高市内閣が発足しましたが立憲民主党が何をしたいのか分かりにくくなっているかなと。国民に対しても示して貰いたい」やってきたのは―。（津川 祥吾 アンカー）「どうも、遠路はるばるありがとうございます」（立憲民主党野田 代表）「お久しぶりです。わざわざお出迎えいただいて」立憲民主党の野田佳彦