´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ê55¡Ë¤ÎºÊ¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê10¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê1¡Ë¤È³Ú¤·¤àÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óºÊ¡õÄ¹ÃË¡õÄ¹½÷¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ê´Ú¹ñ¸ì¡Ë¡Ö2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô 9ºÐÇ¯¾å¤Î·»Ëå¤ÎÍ·¤ÓÊý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Í§¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤ÖÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£