天皇皇后両陛下が主催される秋の園遊会が２８日、赤坂御所で開催された。約１４００人が秋晴れの中、出席した。今回は昨年、黄綬褒章を授章した武豊騎手も出席。各局のニュースでも天皇陛下、雅子さま、愛子さまと話をする武の姿が報じられた。フジテレビ系「イット！」の中では、雅子さまが「奥さまはいかがでらっしゃいますか？」と話しかけ、妻の佐野量子さんが「ドキドキしながらサポートを頑張っています」と答えていると