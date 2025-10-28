日仏貿易は10月25〜26日、青山ファーマーズマーケットでアルチェネロブランドの有機グルテンフリー･パスタを体感できるイベントを実施した。キッチンカーを乗り付け、このイベントのための限定メニューを試食提供。テント内に試食スペースを設け、アルチェネロの有機グルテンフリー･パスタをはじめ、オリーブオイルなどの物販も展開した。〈健康意識の高まりから有機グルテンフリー･パスタの配荷拡大〉青山ファーマーズマーケット