ÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÆüÊÆ´Ö¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±Ê¸½ñ¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äAI¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ê¤É·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÁí³Û60Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Î´ë¶È¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤