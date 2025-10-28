³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖRNG¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©¡ÖRNG¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡Örenewable natural gas¡ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¬¥¹¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸À