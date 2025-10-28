約15年ぶり全面刷新の新型エルグランド世界初公開へ！明日、2025年10月29日には、日産が「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025）」の会場にて、かねてよりその登場が期待されていた新型「エルグランド」を世界初公開します。現状ではどのような情報が明らかとなっているのでしょうか。振り返ります。新型エルグランド世界初公開だぁぁ！【画像】超カッコいい！ 日産「“新型”エルグランド」を画像で見る