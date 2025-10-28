´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¿ÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó 11·î¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹áÀî¸©´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤Ç´Ñ²»»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¿ÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÆ»¤Î±Ø¤È¤¤¤¦¥Ï¥³¥â¥Î¤Ç´Ñ²»»û»Ô¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡× ÌøÀ¸¤µ¤ó¤Ï´Ñ²»»û»Ô½Ð¿È¤Î40ºÐ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë´Ñ²»»û»Ô¤ÇÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò³«¶È¤·¡¢2024Ç¯¡¢´Ñ²»»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£