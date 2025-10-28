GクラスやSクラスよりも強烈な印象を残すクルマさて、いきなりだがここでクイズ。小さな家ほどの大きさで、地球上のほぼどこへでも行ける、1948年から存在している乗り物は何か？【画像】メルセデス・ベンツが誇る「万能車」【オフロードを走るウニモグの姿を詳しく見る】全18枚答えは『ウニファーサル・モートル・ゲレート（Universal-Motor-Gerat）』、通称『ウニモグ』だ。この巨大なクルマの物語は、第二次世界大戦後間もな