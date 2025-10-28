Mrs. GREEN APPLE¤Î5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤¬2026Ç¯2·î18Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤­¤ç¤¦28Æü¤«¤é¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÆÈÀê´Þ¤à¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Ï2023Ç¯7·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡£±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¥¦¥¿¡ÊAdo¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª11·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¤È¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼