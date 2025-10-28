歌手のイルカ（74）が28日、公式サイトを更新。父でサックス奏者の保坂俊雄さんが死去したことを報告した。97歳だった。イルカは公式サイトを通じ「秋も深まって参りました。大変急なご報告ではございますが、このたび、父・保坂俊雄（享年97歳）が自宅にて急逝いたしました。老衰による心不全との事で令和7年10月21日昼、安らかな眠りにつきました」と父の訃報を伝えた。「今年7月と10月に内視鏡による手術にチャレンジし見