◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース6―5ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）延長18回を戦い抜いた両軍。結果的に序盤の微妙なプレーが死闘を招く要因となったかも知れない。ブルージェイズ側から見れば“不運”なプレーは0―0の2回無死一塁の場面で起きた。5番・バーショがドジャース先発・グラスノーがカウント3―1から投じた高め直球を確信を持って見逃し。四球と思い、腕当てなどを外して一塁へと向かいか