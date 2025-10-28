ÌÐÌÚ³°Áê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï28Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¡¢²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢ÌÐÌÚ³°Áê¤¬ºÆÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï·ÑÂ³À­¤È°ÂÄêÀ­¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁ°¸þ¤­¤Ê¥·¥°