トランプ米大統領は10月25日、カナダでレーガン元大統領のスピーチを「偽造」した広告が発表されたと非難し、「編集された音声映像で世論を誤誘導した」として、カナダ製品に対する関税を10％引き上げると表明しました。カナダ・オンタリオ州のフォード首相は10月16日、SNSのXに広告動画を投稿しました。動画には1987年に米国のレーガン元大統領が行ったラジオ演説の抜粋が用いられました。レーガン元大統領は「長期的に見れば、こ