½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼«±ÒÂâ¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¤­¤ç¤¦¤½¤ÎÆ°¤­¤òÉ¾²Á¤·¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç½©ÅÄ¸©¤¬¼«±ÒÂâ¤Î»Ù±çµá¤á¤ëµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¡Öµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×¡Ê»³·Á¡Ë µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Öµ¾À·¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×