Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸á¸å5»þ7Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è·Ù¸Ç3ÃúÌÜ12ÈÖÉÕ¶á¤Ë·úÊª²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£