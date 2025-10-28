チャンピオンシップ（イングランド２部）で首位を走るコベントリー・シティで、右ウイングを担う坂元達裕は、チームの主力として高い存在感を発揮している。10月25日に行われた第12節のワトフォード戦では、チームは前半だけで３得点を挙げた。試合開始早々、坂元が右サイドでボールを持つとスタジアムで「おおお！」と歓声が上がる。「タツ（坂元の愛称）なら何かを起こしてくれる」というサポーターの期待がひしひしと伝わ