µÜºê»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìîµå½©¤Î¶å½£Âç²ñ¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¹©¶È¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¯½©¤Î¶å½£Âç²ñ4¶¯¿Ê½Ð¡ª º£Æü¡Ê28Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç·§ËÜ¹©¶È¤¬²­Æì¤ÎÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ë¾¡¤Á¡¢Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹·§ËÜ¹©¶È¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿2²óÉ½¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç9ÈÖ²¬ºê¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæ