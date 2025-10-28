ＤｅＮＡは２８日、石井琢朗野手コーチが今季限りで退団すると発表した。２１年オフに野手総合コーチとして加入し、２４年にはチーフ打撃コーチとして２６年ぶりの日本一に貢献した。今季は野手コーチとして主にファームを担当。在籍中は梶原、石上ら若手育成に尽力した。球団は育成能力を高く評価し、残留を要望したが、本人の意思は固く退団することが決まった。現役時代は８８年ドラフト外で大洋（現ＤｅＮＡ）に入団。日