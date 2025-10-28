ノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表ＭＦエリオット・アンダーソン（２２）の来夏獲得を巡り、マンチェスターＵとニューカッスルが激しい争奪戦を繰り広げる可能性が高まっている。英サッカーサイト「コートオフサイド」によると、来季の中盤刷新が必須のマンＵとニューカッスルの２大クラブがアンダーソンを同時に指名。激しい獲得合戦が予想され、移籍金は１億ポンド（約２０７億円）から１億２０００万ポンド