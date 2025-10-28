女優の沢尻エリカ（３９）がオーラ漂う全身ショットを見せた。沢尻の撮影を手がけた写真家で映画監督の蜷川実花氏が２８日までにインスタグラムに投稿。「発売中のＭｇｉｒｌでほんとに久しぶりにエリカを撮りました」と振り返り、「是非みてほしいいろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」と改めて説明。沢尻はモードなメイクと衣装で変貌（へんぼう）し、ポーズ