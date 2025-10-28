ドラフト会議でソフトバンクに１位で指名された米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の父で、花巻東（岩手）の監督を務める洋氏が２８日、岩手県花巻市内の同校で、ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ）から指名あいさつを受けた。城島ＣＢＯは「まさか、１位で指名されるとはお父さんも麟太郎くんも思っていなかった。結果的には驚かせることになってしまった。ただ、そうなってでも、麟太郎く