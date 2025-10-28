31日(金)から三連休初日の11月1日(土)にかけては、低気圧が発達しながら日本付近を通過します。各地で雨が強まり、警報級の大雨となるところもありそうです。また1日(土)は北日本の太平洋側を中心に暴風が吹くおそれがあります。31日は太平洋側で大雨になるところも明日29日から30日(木)の日中いっぱいは全国的に晴れるところが多いでしょう。冷たい風も次第におさまり、日差しのぬくもりが感じられそうです。沖縄では30度近くまで