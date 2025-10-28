ノンアルコールドリンク【シャーリーテンプル（Shirley Temple）】 往年の人気子役の名を持つ爽やかな一杯 ハリウッドの往年の人気子役、シャーリーテンプル名を冠したノンアルコールカクテル。ジンジャーエールにグレナデンシロップを入れ、透明感のある美しい赤に仕上がっている。螺旋状のレモンもアクセントに。 レシピ ジンジャー